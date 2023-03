Marika Kirch ⟩ Suurprojektid ei anna inimestele midagi, kuid ohustavad metsmaasikat

On otsustatud, et tuleb Rail Baltic, mis võtab enda alla ja keerab pahupidi mitu korda rohkem maad kui praegu samas suunas juba kulgev raudtee. Uued kruusakarjäärid teede ehituse materjalide saamiseks on hädavajalikud nii raudtee kui ka Via Baltica ehitamiseks. Fosforiidikaevandused ei ole enam tabuteema. Päikeseparke on endistele heinamaadele rajatud juba märkimisväärselt, aga neid on ikka vähe ja peaks tulema tublisti juurde.

Kui kõik need plaanid ellu viiakse, siis mis jääb metsmaasikale? Tühjaks kaevatud karjäärid, raudteede ja maanteede ääred, kunstlikud ökoduktid, mõni kodust kaugel Natura ja ammu loodud looduskaitseala. Pole siis ime, et pandeemia ajal oli Viru raba nii rahvast täis, et hoiatati koroona nakkuse võimaliku leviku pärast isegi rabas!

On loomulik, et suurte ehitusobjektide rajamisega tekib eelkõige kohalike elanike vastuseis, kuna halveneb ümbruskonna elukvaliteet: müra läheb tugevamaks, mõni liik kaob lähikonnast, merevaade muutub tehislikuks, tekib loodusreostuse oht või kaob kaevuvesi, langeb kinnisvara hind jne.