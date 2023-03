Ruve Schank ⟩ Migratsioon nõuab teistsugust lähenemist kui Euroopas tavaline

Riik oma piiridel. Saksa majandustegelase ja poliitiku Thilo Sarrazini raamatu «Piirideni jõudnud riik» (2020, eesti keeles 2022) pealkiri on saksa keeles küllap kahetähenduslik. Ühelt poolt tähendab see, et riik saab püsida vaid siis, kui ta seisab tugevalt oma piiride kaitsel. Teiselt poolt aga seda, et kui riik oma piire ei kaitse, siis ta võib olla jõudnud piirideni, millest alates hakkab maha käima või lagunema.

Aga kõigepealt on Sarrazinil filosoofiline küsimus – kas ränne on hea või halb? See on sama, kui küsida, kas söömine on hea või halb.