Näiteks pronksiööl esitati palju kahtlustusi, kuid riik pidi nii mõnelgi juhul hoopis kompensatsiooni maksma, tuletas Fjuk meelde, lisades, et igasugune ettevaatlikkus on nüüdseks õpitud. Seega tuleb tema sõnul nüüd tegutseda vastavalt seadusele: hoolikalt ja selliselt, et tagajärjed oleks kõigile arusaadavad.

«Ei ole niimoodi,» arvas Hõbemägi. «Siin on teine taust. Esiteks ma arvan, et avalikkus tajuks, et riik ei lase endale näkku sülitada ja iga kloun ei saa YouTubes - vabandage väljendi eest - möliseda Eesti Vabariigi kohta ükskõik mida,» vastas ta. «See on talle õppetunniks, et ei ole vaja jamada. See on füüsiline hoiatus.»