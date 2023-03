Kuidas peaksime rääkima kiusust?

Kiusuga kaasneb häbi. Kiusatu arvab, et see on tema häbi, kui teda on kiusatud. Häbi langeks ka paikadele, kus kiusatakse, koolidele ja töökohtadele, ning ülemused (keda Eestis alamad tihti kardavad) ei tunnista ju, et nende üksuses ehk esineb kiusu. Sest kõik teavad, et kius on inetu. Pigem ei tee me väljagi, eitame, ajame tagasi või normaliseerime, et keegi on eiratud, keegi jäeti ilma või öeldi talle halvasti.

Arusaamatul viisil on kujunenud nii, et häbi ei lange kiusajale. Kui temast räägitakse, siis poolihääli ja väikeses ringis. Kiusajad on otsekui nähtamatuks nõiutud, ning see teeb nad iga rääkimise või koguni hukkamõistu eest kaitstuks. Miks see küll nii on, kas hirmust, allaheitlikkusest tugevama jõu ees, soovimatusest sekkuda, mugavusest? Kuigi kõik teavad, et õigluse eest ja ülekohtu vastu on õilis seista.