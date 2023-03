Sakslaste küüditamine Eestist: vähetuntud kuriteole heidab valgust ainulaadne päevik

Üks põhjus on, et Eesti mälukultuur on seotud eestlaste küüditamisega. Neid oli kaks, need olid palju suuremad, nendega on seotud palju mäletajaid ja järeltulijaid. Sakslaste küüditamine on meile midagi võõrast. Inimesed, kes selle küüditamise üle elasid ja kellel on siin järeltulijaid, ei ole enam sakslased.