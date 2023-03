Eesti kui väikeriik on ikka värinaga oodanud mõne suurema liitlasriigi valimistulemust, sest sellest võib sõltuda meie iseolemine või vähemalt toimetulek rahvusvahelises maailmas.

Nii oleme olnud mures, kui USA presidendivalimised võitis 2016. aastal Donald Trump, kes pidas NATOt algul iganenuks ja kes oli küllalt lähedal, et USA NATOst välja viia. Kui Trump oleks saanud presidendiks teist korda, oleks see võibolla ka juhtunud. Mida USA säärane samm tähendanuks Eesti julgeolekule, on täiesti selge. Meie julgeolek oleks selgelt halvenenud.