Gruusias segaduse ja pingete korraldamine on samas tööriistakastis Moldovas toimuvate riigipöörde plaanidega ja kahjuks ka Ukrainas käiva sõjaga. Need on kõik Venemaa katsed kontrollida kaose abil oma naabruskonda, hoida neid Lääne jaoks ebamugavate partneritena.