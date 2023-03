JUHTKIRI ⟩ Hololei Katari äriklassilennud lehkavad pahasti

Eriti maksab olla ettevaatlik, kui esindate «transpordi ja liikuvuse peadirektoraati», mille nimi kõlab nagu mõni kirjanduslik paroodia inimkauge bürokraatia ainetel. Euroopa Komisjoni «peadirektoraadi peadirektor» Henrik Hololei ei olnud šeikidega ettevaatlik. Ta lasi Katari lennufirmal endale mitu korda äriklassis välja teha.

Asi on hapu, sest samal ajal oli kõne all just Katari lennunduslepe Euroopa Komisjoniga, mis lubas Katari firma Euroopa turule.

Kui öeldakse, et Hololei lennud polnudki otseselt lepinguga seotud, tekib seda enam küsimus, miks Qatar Airways teda sõidutas. Konverentsidele, mille puhul üldiselt katab kulud Euroopa Komisjon ise? Ka väide, et peadirektor ise ei osalenud lepingu sõlmimisel, vaid reisis niisama heast peast just Katari lennufirma kulul, on paras tule-eile-meile-jutt.

Huvide konflikti on siin raske mitte näha. Halba varju heidab seegi, et mullu raputas Brüsselit Katari altkäemaksuafäär. Kõige kõrgem sellega seotud isik oli Euroopa Parlamendi toonane asepresident Eva Kalli, aga ilmsiks tuli veel hulk teisigi, nii poliitikuid kui ka ametnikke.

