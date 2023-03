AK FOOKUS ⟩ SLAVOJ ŽIŽEK: «Venelased ei ole vaenlased. Venemaa on väga traumeeritud ja lõhestunud riik»

Muidugi on selline seisukoht ekslik. Ja ma ei räägi mingist kõrgemast moraalsest tasandist. See on lihtsalt ebaloogiline. Kui sõda algas, lootsid mitmed minu progressiivsed sõbrad salaja Venemaa kiiret võitu. Nad ütlesid: «Jah, see on kohutav, me protestime mõnda aega, kuid see-eest saab kõik kiiresti läbi.» Ukraina vastupanu üllatas väga paljusid inimesi läänes.

Ja need «vasakpoolsed», kes mind pidevalt «klouninahas hundiks» või «kapitalismi kojanarriks» nimetavad, on uskumatult rumalad. Jah, Ukraina ametivõimud tegid vigu. Aga neile tungiti kallale, nad kaitsevad oma riiki. See on tõeline ime – nad usuvad oma vabadusse ja võitlevad selle eest. Issand, kui sa nimetad ennast vasakpoolseks, oled sa kohustatud neile kaasa tundma. Pealegi peame astuma sammu edasi ja ütlema, et osutades Putinile vastupanu, aitavad ukrainlased pikas plaanis Venemaad demokratiseerida. See on ilmselge!