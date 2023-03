Reformierakond soovib minna tagasi oma «vanade hittide» ehk Exceli tabelite juurde. Nende jaoks on probleemi olemus lihtne: ühistranspordi dotatsioon on kasvanud 60 miljoni euroni ja kiiremas korras tuleb juurde leida veel 12 miljonit, et katta kasvavaid kulusid nii kütusehindade kui ka palkade osas. Kui kustutaks lihtsalt selle rea maha, ongi seitse protsenti miljardilisest kärpest käes. Suur töö tehtud ja võib minna mõnda Telliskivi nooblisse baari üksteisele õlale patsutama.