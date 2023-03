Paul Künnap ⟩ Suurprojektide läbiviimisel tuleks Soomest eeskuju võtta

Soomes alustati aasta teist tööpäeva uudisega, et Norra taustaga ettevõtja kavandab Soome lahe äärde Inkoosse uut neljamiljardilist terasetootmise tehast. Tehase ehitamine ei ole veel kindel, sest see sõltub keskkonnamõju hindamise tulemustest ja vaja on koostada planeeringud, projekteerida, taotleda ehitusload, ehitada massiivsed elektriliitumised jne. Eestist vaadates on aga tähelepanuväärne projekti ajakava – positiivse otsuse korral alustatakse tootmist enne 2026. aasta lõppu. Kõik ehituseks vajalikud uuringud, loaprotsessid kavatsetakse teostada pooleteise aastaga, et jõuaks ka ehitada, seadmed tarnida, töötajad palgata ja välja õpetada ning tootmisega alustada. Eestis oleks sellise ajakava pakkuja välja naerdud. Hea, kui aastaks 2026 saaks menetlustega üldse alustada. Soomes ei tekitanud see ühtegi küsimust.