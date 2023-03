Jüri Raidla ⟩ Eesti võiks kujuneda nüüdisaegse riigi musternäiteks

Aasta tagasi tõdesin Postimehes, et riigikogus algatatud eelnõu «Riigireformi elluviimisest» koos parlamendi liikmete esitatud arvukate muudatusettepanekutega kogub riiulil tolmu ja ootab ilmselt menetlusest väljalangemist. Kahjuks on see ennustus tõeks saanud.

Teiseks väljendasin mõtet, et Eestil on olemas kõik eeldused kujuneda nüüdisaegse riigi musternäiteks, kui lihvida täiuslikuks e-demokraatia instrumendid ja läbi viia riigireform. See mudel saaks lisaks Eesti kodanike teenimisele olla ka poliitilise ekspordi artikkel, mis võiks 21. sajandi Eesti muuta väga-väga suureks. Kahjuks ei ole see visioon seni veel tõeks saanud.