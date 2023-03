JUHTKIRI ⟩ Välisagentide seadus paiskab Gruusia Putini mõjusfääri

Me ei tea, milleni viivad Gruusia praegused sündmused, aga me teame hästi, milleni viib see, kui võim asub oponente agendiks tembeldama. Sõbrad, ärge tehke vigu!

Ent Saakašvili täht kustus. Nüüd on ta Gruusias vangis ning näljastreigi ja tervisehädade tagajärjel on kunagi 115 kilo kaalunud mees praegu 50 kilo kergem. Sisuliselt inimvare. Gruusia vastu sõda alustanud Venemaa president Vladimir Putin seevastu on vaba, kui mitte arvestada seda, et ta varjab end väidetavalt pidevalt punkrites ega usalda ette võtta pikemaid reise. Kumb on kurjategija, on ammugi selge.