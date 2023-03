Viimastel päevadel on valimistulemuses pettunud inimesed rääkinud palju e-hääletamisest väidetava ebausaldusväärsuse kontekstis. Samas on selgunud, et neil üldjuhul puudub ettekujutus, mis e-hääletamise ajal toimub. Ma ei lasku tehnilistesse nüanssidesse, vaid proovin hästi lihtsalt ja arusaadavalt protsessi kirjeldada.