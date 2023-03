KUNO JANSON ⟩ Minu eest ei tohi varjata, kellele mu e-hääl läks!

See on tõsi. Valimised peavad olema salajased. Kuid minu enda eest ei tohi varjata seda, kellele minu hääl läks. Ma pean saama isiklikult kontrollida kellele minu hääl läks. Häkkereid ja võltsijaid tuleb välistada. See pole demokraatia, kui valimistulemusi saab keegi salaja suunata.