Maakonnas on riigi suurim töötuse määr – 13%. Samuti on maakonna elanike mediaanpalk Eesti madalaim. Põlevkivitööstus on ennast ammendumas, mis seab küsimärgi alla maakonna tööstusbaasi kestlikkuse. Ei tohi unustada ka asjaolu, et aastakümneid väldanud keskkonnareostamise tulemusel on maakonna elanike tervena elatud aastate arv jällegi Eesti väikseim – teisisõnu on idavirukate tervis keskmise eestimaalase omast tunduvalt kehvem.