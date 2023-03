Jüri Adams ⟩ Seisame eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise eest. Aga kuidas?

Need sõnad, mis on trükitud igas Postimehe paberväljaande esileheküljel, on põhiseaduse preambulis olevast aluspõhimõtete loetelust. Eesti Vabariik peab, muude kohustuste hulgas, «tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade». Nagu enamik nõukogude ajal üles kasvanud inimesi ei kannata ka mina loosungeid, sest saime nende kõminat ja valet liigagi palju. Aga see Postimehe loosung paistab mulle isegi osalt positiivses valguses. Ühest küljest kumab sellest justkui lubadus, et kuskil on piir, millest allapoole jäävat kollast jampsi ei avaldata. Teisest küljest aga võiks ka nii aru saada, et püütakse riiki nendes tegevustes toetada ja abistada. Või kui Eesti riik neid asju ei tee või ei saa hakkama, siis püütakse neid teha selle saamatu riigi asemel.