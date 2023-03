MART KULDKEPP ⟩ Juba Piip õpetas, kellele Eesti demokraatia ja kaitsetahe päriselt kuuluvad

​See, et äsjastel parlamendivalimistel sai ja jäi keskseks teemaks just kaitseküsimus, on Eesti asukohta ja praegust aega arvestades küll geograafiline ja ajalooline paratamatus, kuid samal ajal siiski ka tunnistus sellest, et suurem osa Eesti valijaskonnast on suutnud seda paratamatust selgepilguliselt hoomata ja sellele vastavalt tegutseda, ütleb kolumnist Mart Kuldkepp.