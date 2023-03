Metropoliit Stefanus ⟩ Eutanaasia seadustamine lõhuks väärtusi

Eutanaasia seadustamine pigem lõhuks väärtusi, kui arendaks neid. Näeme selget ohtu, et haigetele, kes põevad rasket ning ravimatut haigust ja kelle ellujäämise prognoos on kesine, pakutakse «seaduslikku alust abistatud enesetapuks».

Meeldib see meile või mitte, aga eetikal on metafüüsiline alus. Meie, õigeusklike kristlaste jaoks, on Jumal elu looja, ja kogu elu on Jumala meistritöö. Seetõttu ei kuulu elu ega surm meile enestele. Küsimused, mis sel teemal kerkivad, pole pelgalt meditsiinilised või bioloogilised, vaid need puudutavad kogu inimese elu ja olemasolu.