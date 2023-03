Martin Mölder ⟩ Heitlik valimisperiood lõi küsitlejatel kaardid segi

Olgu kohe öeldud, et valimistele eelnevalt oli suures pildis minul isiklikult kõige enam usku Norstati nelja nädala koondtulemustesse. Need tulemused olid 2019. aasta valimistel kõige täpsemad ning samuti oli Norstati küsitlus kõige täpsem kohalike valimiste tulemuste ennustamisel Tallinnas. Olen regulaarselt kommenteerinud Eesti poliitika hetkeseisu just Norstati küsitluste alusel (ja teen seda ka edaspidi).

Just lõppenud valimisperiood oli aga niivõrd heitlik, et pikaajalisem keskmine siin väga täpset tulemust ei andnud. Üldiselt ennustasid kõige paremini hoopis need küsitlused, mis tehti valimispäevale võimalikult lähedal. See puudutab ka Norstati nelja nädala koondtulemust.