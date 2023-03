Juhtkiri ⟩ Potentsiaalsetel koalitsioonipartneritel peaks jaguma tarkust, et vältida võimalikke karisid

Samas on potentsiaalsetel koalitsioonipartneritel ka tugev ühisosa ning see on Eesti välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitiliste eesmärkide kokkulangemine. Võib rääkida küll nüansi­erinevustest, ent on tõsiasi, et Ukraina sõda andis hääli juurde just Reformierakonnale ja Eesti 200-le. Sotsid on rääkinud võibolla enam sisejulgeolekust ja elanikkonna kaitsest, kuid üldised suunad on neilgi Reformierakonna ja Eesti 200 omadega samad.