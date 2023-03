Vaba turgu on omal ajal jõudsalt moonutanud ka vaba turu jutlustajad Ühendkuningriik ja Ameerika Ühendriigid, Mandri-Euroopa riikidest rääkimata. Kui nüüd küsida, kas need riigid on rikkaks saanud tänu tööstuspoliitikale või sellest hoolimata, siis läheb asi keerulisemaks, kirjutab toimetaja Erik Aru.