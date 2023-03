Kaja Kallas soovib, et loodav valitsus püsiks järgmised neli aastat. See on stabiilsus, mis viimaseid aastaid vaadates on tõesti luksus. Seeder ennustabki juba täna Kallasele ja partneritele enneaegset lõppu. Mis on need teravused, mis loodava liidu lõhki võivad lõigata?