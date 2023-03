Edward Lucas ⟩ Putin pillub süüdistusi, samal ajal kui tema riik mureneb

Vladimir Putin räägib, et välismaalaste pikaajalised plaanid Venemaa hävitamiseks on kõik paberil kirjas. Nende sihiks on vene rahva hävitamine ja tema asendamine «moskvalaste», «uurallaste» ja muu tühja-tähjaga. Seejärel integreeritakse endise Vene Föderatsiooni «killud» tükkhaaval läänega.

Ma kahtlen, kas see (minu jaoks üsna ahvatlev) idee on kusagil «paberilehel» kirjas, ametlikust dokumendist rääkimata, nagu väidab Venemaa president. Enamiku Venemaa vaatlejate tavapärane tarkus ütleb, et lagunemine on ebareaalne ja potentsiaalselt katastroofiline: laokil tuumarelvad, majanduse kokkuvarisemine, põgenikud ja üsna tõenäoliselt kodusõda.