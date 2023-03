Indrek Tarand ⟩ Mis peab juhtuma, et äsjased valimised oleksid päriselt ajaloolised?

Kas valimised olid ajaloolised? Kindlasti jah, sest kõik, mis annaalidesse kantakse, on juba definitsiooni järgi ajaloo koostisosa. Kuid kas need olid siiski ajaloolised selle sõna vaata et epohhi loovas tähenduses? Argumendid jaatava vastuse kasuks on ilmselt järgmised.