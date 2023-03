RAINER SAKS ⟩ Kadõrovi tervise kõrval viitab veel üks sündmus tõsistele jamadele Tšetšeenias

Samal ajal väidab vene meedia, et nende kaitseminister inspekteerib juba kolmandat päeva vägesid Donbassi rinde lõunaosas. Eile viibis ta väidetavalt ka Mariupolist, kuigi väga veenvaid tõendeid selle kohta ei ole esitatud. Vene kaitseministri visiidi üks eesmärk on ühtpidi saada aimu venelaste lüüasaamise põhjustest ja kaotuste ulatusest. Teisalt üritatakse Ukrainat veenda, et pealetungid Vugldeari juures ehk lõunas jätkuvad. Sellega soovitakse hajutada Ukraina tähelepanu teistelt suundadelt.