Jaak Jõerüüt ⟩ Inglid pole nii lollid, et riigi päästmise Helme hooleks jätavad

Eurosaadik EKREst, Jaak Madison ütles, et ta ei usu, et nii paljud Eesti valijad on nii lollid, nagu näitas e-valimine, järelikult... Parafraseerides eurosaadikut ja meenutades EKRE endise esimehe, luuletaja ja bändimehe Mart Helme valimiseelset ingellikku visiooni, ütlen, et mina ei usu, et ükski ingel nii loll on, et paneb vabariigi päästmise koorma ainult ühe mehe õlgadele.

Eestit saab päästa (mis hädast tahes) ainult Eesti rahvas ise. Seepärast on mul hea meel, et nendel valimistel otsustati julgeoleku kasuks. See tähendab, et suur osa valijatest saab aru, et julgeolek tagab elu mitmekülgsuse ja vabaduse. Julgeolek tagab ka kaotusekibeduses poliitikutele võimaluse konkurente solvata, vabalt valetada, isiklikud huvid ja riigi tuleviku segamini ajada, tagab tõelise sõnavabaduse (mille monstroosseid vilju ma ei suuda ära imestada) ja muud inimlikud vabadused. Valimiste tulemus näitab, et suur osa valijatest saab aru, et ilma julgeolekuta pole lõpuks mitte midagi kindlat. Tulemus näitab, et räige populismi mõjul on õnneks piirid, näitab, et ikkagi mõistetakse, et 1,3 miljoni elanikuga pole iseenda igakülgse julgeoleku kindlustamine võimalik. Ja on teada, milline populistlik Eesti erakond on liitlaslikkuse riiklikult ülimale vajadusele kõige rohkem varju heitnud.