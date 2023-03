JUHTKIRI ⟩ Ohtlikud kaotajad lõhestavad ühiskonda

Nii räägivadki EKRE poliitikud nüüd, et ei tunnista neid valimistulemusi, et need on saavutatud valskusega. Martin Helme on lubanud tulemused vaidlustada ja nõuab nende ülelugemist. Iseenesest võiks see ju tähendada, et EKRE saadikud jätavad vastu võtmata oma koha riigikogus ja selle eest makstava palga.