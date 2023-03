Alates Teisest maailmasõjast on lääne sõjaline ülekaal suuresti sõltunud kiire õhuülekaalu saavutamise ning vastase õhukaitse mahasurumise võimest. See võime on RUSI 22. veebruari raporti järgi NATO Euroopa liitlastel lubamatult väike. Samuti on puudulik NATO õhujõudude väljaõpe ulatuslikeks sõjalisteks missioonideks.