SERGEI METLEV ⟩ Ida-Virumaal toimus öösel vägivallatu poliitpööre

Vaatame faktidele otsa – kolmandik valijaid on kuritegusid toimepaneva Vene režiimiga ühtivate kandidaatide toetajad. Ei saa ka öelda, et Yana Toom on olnud sõjateemat osavalt vältides ja venelaste ahistamisest rääkides suur lepitaja, ent tema veidi mõõdukam joon kukkus läbi. Ja need on vaid Eesti kodanike hääled!