Andres Herkel ⟩ Poliitika parem tiib vajab nende valimiste järel hädasti remonti

Suurim mõistenihe poliitikast kõnelemisel Eestis viimase kümne aasta jooksul on see, et parem- ja vasakpoolsete eristus on asendunud liberaalide ja konservatiivide vastandamisega. Osalt on selle taga üleilmsed eeskujud, sest alates Donald Trumpi rollist Ühendriikide poliitikas on muutunud ka arusaam konservatismist.