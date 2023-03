JUHTKIRI ⟩ Valijad eelistavad liberaalset maailmavaadet

Seekordne neli aastat riigikogu valimistsüklit on olnud taasiseseisvunud Eesti ilmselt üks turbulentseimaid, kui Eesti inimesed on olnud silmitsi koroonapandeemia, majanduskriisi ja Ukraina sõjaga, kusjuures kaks viimast neist pole sugugi veel läbi. Võibolla sama turbulentne on olnud sõjajärgse riigikogu esimene valimistsükkel 1992 – 1995, mille eel vahetult võeti kasutusele kroon, valiti riigikogu ja president ning viidi välja Vene väed.

Vaatamata kriisidele on rahvas oma riiki usaldanud, tulles välja valima enneolematul hulgal. Lisaks asjaolu, et e-hääletanute hulk ületas paberil häälte arvu, ütleb, et valijad on järjest enam omaks võtnud elektroonilist valimist. Kõrge valimisaktiivsus annab äsja valitud riigikogule legitiimsuse ning näitab samuti, et kriisi ajal on rahvas olnud poliitiliselt aktiivne. Meenutagem, et Vabadussõja ajal, 1919. aastal oli Asutava Kogu valimistest osavõtt 80 protsenti.