Viimane üllatus, mida siinkohal mainida, oli mõnevõrra halb üllatus. Nimelt Eestimaa Ühendatud Vasakpartei ja Mihhail Stalnuhhini tulemus Ida-Virumaal. Kuigi küsitlustulemused enne valimisi näitasid, et Stalnuhhin on toetust juurde kogunud, siis pigem võis siiski oletada, et päris nii head tulemust ta ei tee. Selle erakonna ja selle kandidaadi toetus on Eesti riigile ja rahvale järelemõtlemise koht.