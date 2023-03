Mõlemad šimpansiliigid, olgugi et nende sotsiaalsuse põhialused on kaunikesti erinevad – suurtel šimpansidel patriarhaat ja bonobo šimpansidel matriarhaat –, kasutavad jahipidamisel sellegipoolest väga sarnaseid ja nutikaid võtteid.

Šimpansid kütivad teistest liikidest ahve, väiksemaid sõralisi ja ka teisi imetajaid, sealhulgas rohkelt selliseid, kes tegutsevad puudel. Just nimelt puudel liikudes on šimpansid eriti kiired ja osavad. On huvitav, et suuremate ulukite jahil ei kasuta šimpansid märkimisväärselt relvi, tehislikke abivahendeid, olgugi et on täiesti võimelised valmistama ja kasutama näiteks oda.