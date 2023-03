JUHTKIRI ⟩ Erakondade polariseerumine tungib tavaellu

Polariseerumine on erakondade enesepositsioneerimisest valgunud ka rahva sekka. Nii on samuti märgata valijaskonna polariseerumist ja usalduse kadu nende vastu, kellel on teistsugused poliitilised eelistused. Poliitika on paljude jaoks muutunud rohkem usuküsimuseks.

See pole sugugi ainult Eestile omane nähtus, poliitika polariseerub kõikjal läänemaailmas. Inimestele tundub aina enam, et nende ees seisab vaid üks valik: sa oled kas meie poolt või meie vastu.

Jakobsoni meelest polegi see ühemõtteliselt halb, sest ideoloogiline polariseerumine kannustab inimesi poliitiliselt osalema. Murekohaks on sellega kaasnev erakondade vastasseisude üle kandmine tavaellu. USAs süveneb trend, et inimesed ei taha enam kellegagi käia koos sportimas või restoranis söömas puhtalt sellepärast, et ta hääletab valimistel teise partei poolt. Eestiski piisab vaid sotsiaalmeediasse vaatamisest, et leida näiteid inimestest, kes vähemalt seal end samamoodi väljendavad.