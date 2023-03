Paloma Krõõt Tupay ⟩ Milleks on meil vaja Eesti riiki?

Ennekõike on meil vaja Eesti riiki selleks, et meie riik meid kaitseks. Sellest saab nüüd aru ka ülejäänud maailm. Pikka aega räägiti, et Venemaa on suur sõbralik naaber, kes tahab vaid head, aga 24. veebruar 2022 näitas ka neile, kes meid alusetus Putini-vaenulikkuses süüdistasid, vastupidist. Selle üle oleme isegi natukene uhked. Õigustatult, kirjutab Paloma Krõõt Tupay.