Youtube’i venekeelsete poliitiliste programmide ja kanalite vaadatavus on Venemaa kallaletungi ajal Ukrainale järsult kasvanud. Konkurents on terav, aga vaatajatest pole puudust.

Praegu ei toimu sõda mitte ainult lahinguväljal, vaid ka meedias. Suur lahinguväli on Youtube, mis on jäänud üheks väheseks vahetu kontakti kohaks. Televisioon on sellest mängust suuresti väljas, kuna Venemaal ei näe Ukraina ega lääne kanaleid, mujal on enamasti keelatud Vene kanalid.