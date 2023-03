JUHTKIRI ⟩ Kriis on juba jõudnud valdadesse

Tänases lehes on ülevaade kohalike omavalitsuste finantsolukorra hindamisest, mida on sama metoodikaga teostatud juba alates 2005. aastast. Viimase kahe aasta jooksul on KOVide finantsolukord halvenenud viiepunktilisel skaalal 1,4 punkti võrra. Viimati oli sama suur langus 2009. aastal alanud masu ajal, kui indeks langes kahe aastaga 1,8 palli võrra. Seega on praegune aeg omavalitsuste jaoks peaaegu sama keeruline kui toona.

Lohutav erinevus on see, et nüüd on kukkumine toimunud väga healt tasemelt rahuldavale, mitte healt halvale, nagu eelmine kord. Kuid erinevused KOVide vahel on väga suured.

Põhja-Eesti omavalitsustes on langus olnud suhteliselt tagasihoidlik, kuid ülejäänud Eestis seda sügavam. Kergemini on pääsenud omavalitsused, kus elab üle 16 000 inimese, väiksemad on kannatanud tõsiselt. Eriti ränk on olnud langus tagamaistes omavalitsustes. Ja isegi kui Eesti keskmise üle ei saa kurta, on nii mõnegi omavalitsuse finantsolukord kiiresti muutunud kriitiliseks.

Regionaalse ebavõrdsuse kasvu tuleb hakata reaalselt pidurdama, sest praegusel kriisiajal käriseb toimetuleku lõhe keskuse ja ääremaa vahel kiiresti suuremaks.