Eesti keeletehnoloogia ja keele digiteerimise vallas on nähtud palju vaeva ning eks kindlusta seegi teataval määral eesti keele tagalat. Ja mis veel puudutab noorte võõrapärast või lohakavõitu keelekasutust, siis elu näitab, et need väärtushinnangud võivad inimeste küpsedes teha suuri ja ootamatuid muutusi.