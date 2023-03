AARO LODE ⟩ Koolitoidu kvaliteet on riigi poliitika küsimus

Hiljuti avaldatud Unicefi aruandest selgub, et Eesti on maailmas üks viiest riigist, kus on hea lapsi kasvatada. Ka koolitoidu toetussüsteem on Eestis unikaalne, ometi on see praeguseks ajale jalgu jäänud ja toetused ei vasta viimased viis aastat tegelikele vajadustele, kirjutab suurim koolide toitlustaja, Baltic Restaurants Estonia juht Aaro Lode.