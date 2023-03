ANNELY AKKERMANN ⟩ Võin enda ja erakonna seisukohtade eest mürki võtta

Võib mõista Eesti Panga esindajate Postimehes artiklites avaldatud muret riigi eelarvepoliitika tulevikusuundade osas. Rahustuseks võin rahandusministrina kinnitada, et riigi eelarvepoliitika on vastutustundlik ja liigume eelarve tasakaalu poole.

Tõsi on see, et riigieelarve on viimastel aastatel olnud harjumatus miinuses, kui meie ja maailma majandust on räsinud koroonaviirus, läinud aastal lahvatanud Venemaa täiemahuline sõda Ukraina vastu ja sellest tulenev energiakriis.