JUHTKIRI ⟩ Majanduslangus kisub roosad prillid vägisi eest

Roosade prillide jutt – pigem küll petlik – on see, et majanduse maht kasvas eurodes 15 protsenti, maksutulud laekusid 106-protsendiliselt ja töötuse tase eriti ei muutunud.

Kui mustad prillid annavad selle peale teada, et sisemajanduse kogutoodang (SKT) langes nii heale maksutulule ja nominaalkasvule vaatamata läinud aasta lõpus koguni 4,1 protsenti ja aasta kokkuvõttes 1,3 protsenti, siis tundub see ulmeline.

Must prillipaar on tegelikult kangem kui roosa, sest energiakriisi tekitatud hinnatõus viis inimeste ostujõu langusesse. Korraga mõjutasid meid nii inflatsioon kui ka intressimäärade tõus. Kui palgatulu kasvas 14 protsenti, siis hinnatõus ulatus 19 protsendini.

Ettevõtlust pärssis eeskätt ekspordivõime langus, sest välisturgudelt polnud võimalik saada Eesti hinnakasvule vastavat tulu. Venemaale kehtestatud sanktsioonid raskendasid osalt ka tooraine kättesaadavust.

Uus valitsus peab valimiste järel kiirelt välja tulema vajalike sammude ja muudatustega, mis meie konkurentsivõimet hoida aitavad.

Nüüd oleme ebamugavas olukorras, sest esialgsetel andmetel on Eesti majandus ainus Euroopa Liidus, mis möödunud aastal kahanes. Kes tahaks olla see punane latern? Põhjendused, miks Eesti kukkumine on võrreldes ülejäänud regiooniga, sealhulgas võrreldes Läti ja Leeduga nii suur, alles ootavad täpsemat selgitust.