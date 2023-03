Suurematest erakondadest paistavad oma toetuspotentsiaaliga silma Eesti 200 ja Isamaa. Mõlemal on teiste erakondade toetajate hulgas märkimisväärselt kandepinda ja ideaaljuhul võiks nende toetus olla umbkaudu kolm korda kõrgem, kui see on praegu.