AK kirjanduskool ⟩ Rannamaa kultusteos tuli trükist enne kui sai loa

Silvia Rannamaa (1918–2007), kellel oli eile 105. sünniaastapäev, kuulub nende haruldaste kirjanike hulka, kelle looming ei ole mahukas, kuid sel on kirjandusloos vankumatu koht. «Kadri» (1959) ja «Kasuema» (1963) on Rannamaa ainsad romaanid, neid on loetud ja armastatud kohe ilmumisest alates. Rannamaa muu looming hõlmab lastejutte, näidendeid, novelle, luuletusi, mälestusi, kirjutab kirjandusteadlane Maarja Vaino.