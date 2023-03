TOIMETUSE VAADE ⟩ Taktikaline valimine võib tuua laiema valiku ja suurema selguse

Erakondade toetus on stabiliseerunud ning kui valimistel läheb nii, nagu ennustatakse, on tulemas üks kahest valitsusest – Reformierakond ja Keskerakond (REKE) või EKRE, Keskerakond ja Isamaa (EKI). Kui see väljavaade ei tundu olevat eriti ahvatlev, tasuks kaaluda taktikalist valimist, st hääletamist oma teise eelistuse järgi.