Jüri Kotšinev ⟩ Moskva muutub Pekingile koormavaks liitlaseks

Financial Timesi ekspertide arvates ei ole Hiina majandus veel toibunud Covid-19-vastaste piirangute mõjust ja vajab hädasti lääne tehnoloogiaid ja investeeringuid. Vene-Ukraina sõda mängis määravat rolli Hiina ja Euroopa riikide suhete halvenemises. USA ja Hiina suhted on viimaste kümnendite lõikes madalseisus. Eriti hullud on need pärast hiljutist Hiina aerostaatide allatulistamist Washingtoni poolt.