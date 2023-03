Et India näol on tegemist rahvaarvult maailma ühe suurima riigiga, on see kahtlemata tõsine tegur. Tänu osalusele mitteühinemisliikumises ja 20. sajandi ajaloolistele sündmustele omab India kahtlemata poliitilist mõju üle kogu maailma. Eriti seal, kus on suuremaid India kogukondi või muid sidemeid.