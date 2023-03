Viktor Jerofejev ⟩ Putin kuulutab sõja samasoolisele armastusele

Kuid paistab, et siin on oma sõjakavalus. Hiljutises Ukraina alade annekteerimisele pühendatud kõnes esitas Putin venelastele retoorilise küsimuse: «Kas me siis tahame, et meil, meie riigis, Venemaal oleks ema ja isa asemel «lapsevanem number üks», «number kaks»... nad on seal juba päris segi läinud?»