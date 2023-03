TÕNU OTS ⟩ Ääremaastumise vohamine on kogu riigi süsteemne viga

Näib, et meie riigis on maakultuuri ja maal elamise kultuuri haaranud mingi katkulaadne tõbi. Eriti paigus, mis on klassifitseeritud ääremaaks. Mina elangi sellises paigas – minu koduõu lõpeb vastu merd, mis on ühtlasi valla, Eesti riigi, Euroopa Liidu ja NATO maismaapiiriks. Kõlbab elada küll, ja isegi väga kultuurselt, kuigi seda kultuuri on seni kandnud vaid kaks riikliku funktsiooniga institutsiooni – kool ja raamatukogu. Aga sügisest võib juhtuda, et neid ei ole enam ning siis saab ääremaa hoopis teistsuguse sisu. Ja mitte ainult minu kodus. Elame riigis, mida ümbritseb kolmest kandist vesi, saartel pole maismaapiiri ollagi. Nii on objektiivne võimalus ääremaastumiseks väga suur ja vajab teistsugust riigireformilist suhtumist.