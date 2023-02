Juhtkiri ⟩ Kes varastas 97 miljonit tihumeetrit Eesti metsa?

Siiski on metoodikas väga oluline erinevus. Postimehe Fondi toetatud uurimus võttis Eesti metsamaal aluseks 900 000 paika, samal ajal kui SMI on iga-aastase aruande koostamisel võtnud aluseks umbes 30 000 proovitüki andmed. Sellepärast on alust pidada tänases lehes tutvustatud uurimust esinduslikumaks, järelikult ka täpsemaks.

Me ei räägi väiksest hindamiserinevusest. Kui SMI järgi oli Eesti metsade tagavara 2021. aastal 464 miljonit tihumeetrit, siis alternatiivse hindamise järgi on see 367 miljonit tihumeetrit.

Andmeid vaadates tekib tahtmatult küsimus: kes «varastas» 97 miljonit tihumeetrit Eesti metsa? Täpsem on siiski öelda, et noid «varastatud» miljoneid tihumeetreid pole kunagi olemas olnudki, küll aga on need eksisteerinud ülemäära optimistlikes arvestustes, mille järgi on aastaid kujundatud Eesti metsanduspoliitikat.

Seda kinnitab ka Postimehe toetatud uuringu teine põhinäitaja. Kui «ametlikel» andmetel oli meie metsamaa keskmine hektaritagavara 199 tihumeetrit hektari kohta, siis alternatiivse hinnangu järgi on see ainult 157 tihumeetrit hektari kohta.

Pole liigne meenutada, et kui SMI-meetod selle sajandi alguses kasutusele võeti, siis Eesti metsatagavara kasvas ja seda veel suuremas ulatuses, kui on erinevus praeguste ametlike SMI andmete ja alternatiivuuringu vahel.



Põhimõtteline järeldus, mis Postimehe toetatud uuringust tuleneb, on see, et Eesti metsa raiutakse aastast aastasse rohkem, kui seda juurde kasvab.